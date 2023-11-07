Мендес: Павлович самый сильный из всех, кого я тренировал

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес высказался о российском бойце Сергее Павловиче.

«Мощнее ли Павлович Нганну? Не знаю, потому что я не видел тренировочного процесса Нганну, но я знаю, что Сергей очень сильный. Он бьёт жёстко. В тяжёлом весе никто не бил сильнее, чем Сергей. Бил ли он мощнее Веласкеса? Да. В плане силы Сергей самый сильный из всех, кого я тренировал», — цитирует Мендеса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что следующий поединок, который состоится 11 ноября на турнире UFC 295 в Нью‑Йорке, Павлович проведёт с Томом Аспинэллом.

Бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

Ранее Аспинэлл назвал Павловича самым опасным парнем UFC.