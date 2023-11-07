Сафонов — о сборной Кубы: понятия не имею, что это за команда

Вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался о матче с Кубой.

«Сборная Кубы? Понятия не имею, что это за команда. Ничего не знаю о них», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Сборные России и Кубы проведут товарищеский матч 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арена» — и начнётся в 19:30.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Вячеслав Колосков назвал спортивно-политическим событием матч сборных России и Кубы.