Тюкавин: подумали, что матч с «Сочи» уже закончен и выигран

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о ничейном результате в матче 14-го тура чемпионата России с «Сочи».

«Наверное, подумали, что уже матч закончен и выигран — 3:1. Как видите, этого не произошло. «Сочи» забил два, а мы не забили ни одного», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 3:3.

Главный арбитр матча Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга показал пять жёлтых карточек игрокам «Сочи», а в самом конце встречи удалил Марсело Алвеса, который находился на скамейке запасных. Футболисты московской команды не получили предупреждений.

«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в турнирной таблице, «Сочи» (десять) — 16-е. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (31).

Ранее в «Динамо» заявили, что судейство Безбородова было направлено на помощь «Сочи».