В «Динамо» заявили, что судейство Безбородова было направлено на помощь «Сочи»
«В очередной раз хочется сказать, что нам нужно работать над тем, чтобы в таких матчах забирали свои очки, у нас для этого всё есть. И не могу не сказать о том, что то судейство, которое Безбородов продемонстрировал, очевидно, было направлено на то, чтобы помочь «Сочи» уйти с последнего места», — приводит слова Гафина ТАСС.
Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 3:3.
Главный арбитр матча Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга показал пять жёлтых карточек игрокам «Сочи», а в самом конце встречи удалил Марсело Алвеса, который находился на скамейке запасных. Футболисты московской команды не получили предупреждений.
«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» (десять) — 16-е. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (31).
Ранее Ротенберг выразил недовольство судейством Безбородова в матче с «Динамо».