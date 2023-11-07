В «Динамо» заявили, что судейство Безбородова было направлено на помощь «Сочи»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказал мнение касательно судейства в матче 14-го тура РПЛ с «Сочи».

«В очередной раз хочется сказать, что нам нужно работать над тем, чтобы в таких матчах забирали свои очки, у нас для этого всё есть. И не могу не сказать о том, что то судейство, которое Безбородов продемонстрировал, очевидно, было направлено на то, чтобы помочь «Сочи» уйти с последнего места», — приводит слова Гафина ТАСС.

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 3:3.

Главный арбитр матча Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга показал пять жёлтых карточек игрокам «Сочи», а в самом конце встречи удалил Марсело Алвеса, который находился на скамейке запасных. Футболисты московской команды не получили предупреждений.

«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» (десять) — 16-е. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (31).

Ранее Ротенберг выразил недовольство судейством Безбородова в матче с «Динамо».