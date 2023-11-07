Павлович: бой с Оверимом помог мне стать более профессиональным

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Павлович высказался о своём единственном поражении в UFC.

«Бой с Оверимом помог мне стать более профессиональным. Я начал более профессионально относиться к подготовке к поединкам. Теперь я просто-напросто отдаюсь на тренировках полностью, тренируюсь, пашу. А тяжёлый труд всегда оправдывает себя и даёт результат», — цитирует Павловича пресс-служба UFC.

Напомним, что свой следующий поединок, который состоится 11 ноября на турнире UFC 295 в Нью‑Йорке, Павлович проведёт с Томом Аспинэллом.

Бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

В активе Павловича 18 побед в 19 поединках.

Ранее Аспинэлл назвал россиянина Сергея Павловича самым опасным парнем UFC.