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Орлов: «Краснодар» с «Крыльями Советов» не убедил

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение касательно игры «Краснодара» в матче 14-го тура с «Крыльями Советов».
Орлов: «Краснодар» с «Крыльями Советов» не убедил
  • РИА Новости

«Краснодар» с «Крыльями» не убедил. У них есть свои проблемы, и мне, конечно, очень интересно, как они сыграют в Петербурге в следующем туре. Всё же в обороне у них есть проблемы», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Встреча между командами пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:30 мск.

В настоящий момент краснодарский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Зенит» — второй (29).

Ранее сообщалось, что Джон Кордоба заявил о желании победить «Зенит».

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