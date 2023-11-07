Орлов: «Краснодар» с «Крыльями Советов» не убедил

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение касательно игры «Краснодара» в матче 14-го тура с «Крыльями Советов».

«Краснодар» с «Крыльями» не убедил. У них есть свои проблемы, и мне, конечно, очень интересно, как они сыграют в Петербурге в следующем туре. Всё же в обороне у них есть проблемы», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Встреча между командами пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:30 мск.

В настоящий момент краснодарский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Зенит» — второй (29).

Ранее сообщалось, что Джон Кордоба заявил о желании победить «Зенит».