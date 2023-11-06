Анцелиович — о шансах ОКР на победу в CAS: многое будет зависеть от арбитров

Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила на вопрос о шансах на удовлетворение Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению его членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Мне тяжело оценить шансы на победу ОКР при рассмотрении апелляции. Во-первых, я как юрист не видела позицию истца и уж тем более МОК. Многое будет зависеть от того, кто из арбитров будет рассматривать их дело. Скорее всего, это будет панель из трёх судей, ведь вопрос достаточно важный. Каждая из сторон назначит своего представителя, а CAS утвердит председателя. Как у нас принято говорить, выбор арбитра — это 30% успеха», — сказала Анцелиович RT.



Также она разъяснила вопрос о возможном влиянии прецедентного права при рассмотрении апелляции ОКР.



«Действительно, прецедентное право существует, но оно происходит от англосаксонской судебной системы. В CAS неоднократно заявляли, что у них нет понятия прецедента, хотя в документах всё же говорится о единообразии: при схожих обстоятельствах стоит выносить похожее решение. Но тут важно понимать, что каждое дело уникально и у каждого судьи свои представления», — сказала Анцелиович.

Ранее Анцелиович заявила, что дело ОКР и МОК растянется на несколько месяцев.