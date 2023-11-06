Анцелиович: дело ОКР и МОК растянется на несколько месяцев

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, как будут проходить слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) и восстановлению его членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Прежде всего в этой ситуации многое будет зависеть от договорённости сторон. Если ОКР и МОК сойдутся на том, что слушание будет проводиться ускоренно, арбитр со стороны CAS рассмотрит данное дело в таком порядке. Подобное, безусловно, бывает, но не так часто, поскольку это достаточно тяжело для юристов в отношении подготовки своих позиций. Мы можем посмотреть на историю Камилы Валиевой и как затянулись её слушания. Как правило, CAS обязан ускоряться во время судебных процессов, которые возникают на Олимпийских играх.

Далее каждая из сторон представит свои позиции. Первым выступит ОКР, поскольку именно он подал заявление, затем право на ответ перейдёт МОК. После этого будет назначено и проведено слушание, однако на нём не вынесут решения. Арбитры, скорее всего, возьмут себе некоторое время для размышлений, в среднем подобное занимает несколько месяцев», — заявила Анцелиович RT.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили поделился мнением о шансах на удовлетворение CAS апелляции ОКР.