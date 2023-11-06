Мамиашвили: у ОКР есть все шансы на удовлетворение апелляции в CAS
- РИА Новости
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«У ОКР есть все шансы на удовлетворение апелляции в CAS. Решение МОК о его отстранении было абсолютно политизированным и вытекало из формирующегося сегодня отношения к России. Но обратите внимание, такой подход всё чаще перестаёт работать, мировое сообщество постепенно отходит от этого пути. Люди устают от этих интриг и непрекращающейся злобы. Они хотят общаться и зарабатывать деньги, имея при этом диалог с Российской Федерацией», — сказал он RT.
Ранее Мамиашвили заявил, что МОК находится во власти западных политических интересов.