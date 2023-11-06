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Мамиашвили: у ОКР есть все шансы на удовлетворение апелляции в CAS

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили поделился мнением о шансах на удовлетворение Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению его членства в Международном олимпийском комитете (МОК).
Мамиашвили: у ОКР есть все шансы на удовлетворение апелляции в CAS
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

«У ОКР есть все шансы на удовлетворение апелляции в CAS. Решение МОК о его отстранении было абсолютно политизированным и вытекало из формирующегося сегодня отношения к России. Но обратите внимание, такой подход всё чаще перестаёт работать, мировое сообщество постепенно отходит от этого пути. Люди устают от этих интриг и непрекращающейся злобы. Они хотят общаться и зарабатывать деньги, имея при этом диалог с Российской Федерацией», — сказал он RT.

Ранее Мамиашвили заявил, что МОК находится во власти западных политических интересов.

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