Мамиашвили: у ОКР есть все шансы на удовлетворение апелляции в CAS

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили поделился мнением о шансах на удовлетворение Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению его членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«У ОКР есть все шансы на удовлетворение апелляции в CAS. Решение МОК о его отстранении было абсолютно политизированным и вытекало из формирующегося сегодня отношения к России. Но обратите внимание, такой подход всё чаще перестаёт работать, мировое сообщество постепенно отходит от этого пути. Люди устают от этих интриг и непрекращающейся злобы. Они хотят общаться и зарабатывать деньги, имея при этом диалог с Российской Федерацией», — сказал он RT.

Ранее Мамиашвили заявил, что МОК находится во власти западных политических интересов.