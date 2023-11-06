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Мамиашвили считает, что МОК находится во власти западных политических интересов

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал подачу апелляции Олимпийским комитетом России (ОКР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства.
Мамиашвили считает, что МОК находится во власти западных политических интересов
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Конечно же, ОКР имеет полное право на подачу апелляции. На данный момент МОК полностью находится во власти западных политических интересов и бизнеса. Пусть там ещё раз скажут миру, что они считают чёрным, а что — белым. Как сказал президент Российской Федерации Владимир Путин, надо быть сильными и самодостаточными, отстаивая свои собственные интересы», — сказал Мамиашвили RT. 

Ранее Валентина Родионенко заявила, что в CAS будут тянуть время при рассмотрении апелляции ОКР.

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