Мамиашвили считает, что МОК находится во власти западных политических интересов

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал подачу апелляции Олимпийским комитетом России (ОКР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства.

«Конечно же, ОКР имеет полное право на подачу апелляции. На данный момент МОК полностью находится во власти западных политических интересов и бизнеса. Пусть там ещё раз скажут миру, что они считают чёрным, а что — белым. Как сказал президент Российской Федерации Владимир Путин, надо быть сильными и самодостаточными, отстаивая свои собственные интересы», — сказал Мамиашвили RT.

Ранее Валентина Родионенко заявила, что в CAS будут тянуть время при рассмотрении апелляции ОКР.