Гребнев: применение бойцовских навыков может быть опасным в конфликтах

Российский боец MMA Александр Гребнев ответил на вопрос об ответственности, лежащей на представителях единоборств при возникновении конфликтных ситуаций с их участием.

«Как мне кажется, статус бойца ММА не отменяет того факта, что ты можешь поддержать своих друзей в ситуации нападения на них или оказать им помощь при конфликтах, связанных с возможной физической опасностью для их здоровья. Но при этом всегда стоит помнить, что применение твоих навыков может быть крайне опасным при таких инцидентах.

Я несколько раз сталкивался с такими ситуациями в своей жизни, но мне всегда удавалось решить проблемы с помощью слов. Только один раз был неприятный эпизод на территории ресторана «Макдоналдс», но тогда всё крайне быстро и удачно разрешилось. Но всё же таких случаев у бойцов происходит намного меньше, чем у обычных людей. Скорее всего, это связано со спецификой профессии», — сказал Гребнев RT.

Ранее Дрозд заявил, что инцидент со стрельбой Иванова не отразится на мнении о боксёрах.