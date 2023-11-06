Гребнев осудил действия боксёра Иванова в инциденте со стрельбой

Российский боец MMA Александр Гребнев прокомментировал инцидент со стрельбой с участием чемпиона Европы по боксу Никиты Иванова.

«Хотел бы для начала отметить, что не владею полной информацией по подробностям инцидента, связанного с Никитой Ивановым. Но одно могу сказать наверняка: стрельба по людям абсолютно незаконна по действующему законодательству Российской Федерации. Однако мы не знаем подоплёки произошедшего. Возможно, он находился в состоянии алкогольного опьянения или ему угрожали убийством и он предпринял меры для своей самообороны», — сказал Гребнев RT.

Ранее Андрей Корешков заявил, что решение конфликтов путём грубой силы бессмысленно.