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Гребнев осудил действия боксёра Иванова в инциденте со стрельбой

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Российский боец MMA Александр Гребнев прокомментировал инцидент со стрельбой с участием чемпиона Европы по боксу Никиты Иванова.
Гребнев осудил действия боксёра Иванова в инциденте со стрельбой
  • Gettyimages.ru

«Хотел бы для начала отметить, что не владею полной информацией по подробностям инцидента, связанного с Никитой Ивановым. Но одно могу сказать наверняка: стрельба по людям абсолютно незаконна по действующему законодательству Российской Федерации. Однако мы не знаем подоплёки произошедшего. Возможно, он находился в состоянии алкогольного опьянения или ему угрожали убийством и он предпринял меры для своей самообороны», — сказал Гребнев RT. 

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