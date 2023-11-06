Медведева назвала Акатьеву и Петросян лучшими российскими фигуристками

Двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева ответила, кого считает лучшими фигуристками России.

«Двоих не задумываясь назову – это Софья Акатьева и Аделия Петросян, хоть они и малышки ещё, но уже тянут за собой всех остальных», — приводит слова Медведевой Lenta.ru.

Спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020-го. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка также является чемпионкой Европы и России, а также двукратным серебряным призёром Олимпиады.

Ранее вышел трейлер документального фильма о Медведевой.