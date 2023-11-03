Вышел трейлер документального фильма о Медведевой

Вышел трейлер документального фильма о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

Фильм «Медведева против Медведевой» выйдет в кинотеатрах 23 ноября.

Напомним, что в июле состоялся премьерный показ фильма. Съёмки стартовали в 2019 году.

Спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020-го. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратным серебряным призёром Олимпиады.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что не вмешивалась в подготовку Медведевой к Олимпиаде 2018 года.