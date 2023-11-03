RT в Telegram
Подпишись

Вышел трейлер документального фильма о Медведевой

Короткая ссылка
Вышел трейлер документального фильма о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.
Вышел трейлер документального фильма о Медведевой
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Фильм «Медведева против Медведевой» выйдет в кинотеатрах 23 ноября. 

Напомним, что в июле состоялся премьерный показ фильма. Съёмки стартовали в 2019 году.

Спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020-го. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратным серебряным призёром Олимпиады.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что не вмешивалась в подготовку Медведевой к Олимпиаде 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить