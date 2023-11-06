Зиньковский: получается больше забивать грандам, надеюсь, поправлю статистику

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский высказался о своей результативности.

«Забиваю только в топ-матчах? Получается больше забивать в матчах с грандами, чем с другими клубами. Надеюсь, что поправлю статистику», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

Накануне Зиньковский забил гол в матче 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 1:1.

Ранее Зиньковский заявил, что «Спартак» не тянул время в матче с «Локомотивом».