RT в Telegram
Подпишись

Зиньковский: получается больше забивать грандам, надеюсь, поправлю статистику

Короткая ссылка
Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский высказался о своей результативности.
Зиньковский: получается больше забивать грандам, надеюсь, поправлю статистику
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Забиваю только в топ-матчах? Получается больше забивать в матчах с грандами, чем с другими клубами. Надеюсь, что поправлю статистику», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

Накануне Зиньковский забил гол в матче 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 1:1.

Ранее Зиньковский заявил, что «Спартак» не тянул время в матче с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить