Зиньковский: получается больше забивать грандам, надеюсь, поправлю статистику
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Забиваю только в топ-матчах? Получается больше забивать в матчах с грандами, чем с другими клубами. Надеюсь, что поправлю статистику», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».
Накануне Зиньковский забил гол в матче 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 1:1.
Ранее Зиньковский заявил, что «Спартак» не тянул время в матче с «Локомотивом».