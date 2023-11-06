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Юран заявил, что в ЦСКА играют не инопланетяне

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Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран дал понять, что московский ЦСКА в нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу не является самым грозным соперником.

«Там что — инопланетяне? Чего пугаться? Погода неплохая была. Были незапланированные замены. Но мы никого не боялись. Дело в индивидуальных ошибках, а не в игре Аббоса Файзуллаева. Нельзя давать игроку разбежаться», — цитирует Юрана РИА Новости.

По его словам, «Пари НН» в начале матча «не хватило плотности, а потом началась цепная реакция».

«Игрок разгонял. Нужно было доигрывать плотнее, чтобы не развернули на другой фланг», — заключил Юран.

ЦСКА на «ВЭБ Арене» в Москве одержал волевую победу счётом 3:2. Армейская команда дважды отыгрывалась по ходу встречи.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Фёдор Чалов и Виктор Давила. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник нижегородской команды Иброхимхалил Юлдошев. У гостей голы на счету защитников Дмитрия Стоцкого и Виктора Александрова.

Армейцы набрали 24 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице. Нижегородцы с 20 баллами располагаются на восьмой строчке.

Ранее Владимир Федотов заявил, что игроки ЦСКА проявили характер в матче с «Пари НН».








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