RT в Telegram
Подпишись

Тарханов: у «Крыльев» не было шансов на победу в матче с «Краснодаром»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов считает, что «Краснодар» переиграл самарскую команду по всем показателям в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

«У «Крыльев Советов» не было моментов сегодня, «Краснодар» постоянно владел преимуществом и победил по делу. Когда «Крылья» забили гол, «Краснодар» расслабился и многое позволил сопернику в защите. По игре у самарцев шансов не было», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1. В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Джон Кордоба и Олакунле Олусегун. У гостей единственный гол на счету форварда Владимира Писарского.

«Быки» набрали 31 очко и поднялись на первое место в турнирной таблице РПЛ. Самарская команда с 22 баллами занимает четвертую строчку.

Ранее Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Краснодара».



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить