Тарханов: у «Крыльев» не было шансов на победу в матче с «Краснодаром»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов считает, что «Краснодар» переиграл самарскую команду по всем показателям в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

«У «Крыльев Советов» не было моментов сегодня, «Краснодар» постоянно владел преимуществом и победил по делу. Когда «Крылья» забили гол, «Краснодар» расслабился и многое позволил сопернику в защите. По игре у самарцев шансов не было», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1. В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Джон Кордоба и Олакунле Олусегун. У гостей единственный гол на счету форварда Владимира Писарского.

«Быки» набрали 31 очко и поднялись на первое место в турнирной таблице РПЛ. Самарская команда с 22 баллами занимает четвертую строчку.

Ранее Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Краснодара».





