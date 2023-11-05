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Осинькин: до гола «Краснодара» «Крылья» играли в неплохой футбол

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Осинькин: до гола «Краснодара» «Крылья» играли в неплохой футбол
  • РИА Новости

«У нас нормальное начало, до гола играли в неплохой футбол. Потом соперник имел преимущество, но не так много команд в Краснодаре будут играть, доминируя над хозяевами. В нашем состоянии мы в такую активную игру играть не смогли», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1.

«Быки» набрали 31 очко и поднялись на первое место в турнирной таблице РПЛ. Самарская команда с 22 баллами занимает третью строчку.

Ранее Тарханов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между московским ЦСКА и «Пари Нижним Новгородом».

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