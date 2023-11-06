Давила заявил о желании сыграть со сборной России по футболу

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила дал понять, что желает провести матч в составе сборной Чили по футболу с командой России.

«Мне бы очень хотелось сыграть против сборной России. Дай бог, чтобы этот матч состоялся, я бы с удовольствием в нём принял участие в составе своей сборной. Мне не важно, где бы этот матч прошёл, в Чили или здесь», — цитирует Давилу ТАСС.

Давила перешёл в ЦСКА летом 2023-го. Чилиец подписал контракт на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. 26-летний футболист в сезоне-2023/24 в десяти матчах во всех турнирах забил два мяча и сделал две результативные передачи. В составе сборной Чили Давила провёл четыре игры.

ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Давила заявил, что адаптация в армейской команде и России у него проходит хорошо.