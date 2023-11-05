Давила чувствует, что прекрасно адаптируется в ЦСКА
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«Всё хорошо, чувствую, что вливаюсь в команду. Пока мне не удавалось поговорить с тренером о моём игровом времени, но я принимаю любые решения тренерского штаба», — цитирует Давилу ТАСС.
По словам чилийца, ему очень понравилась Красная площадь.
«К сожалению, пока у меня немного времени на то, чтобы погулять по городу. В Москве я не видел ничего похожего по архитектуре на чилийские здания», — добавил Давила.
ЦСКА победил «Пари НН» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Давила забил победный гол.
Подопечные Владимира Федотова набрали 24 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице. Нижегородцы с 20 баллами располагаются на шестой строчке.
Давила перешёл в ЦСКА летом 2023-го. Чилиец подписал контракт на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Константин Кучаев пропустил игру с «Пари НН» из-за проблем со здоровьем.