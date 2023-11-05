Давила чувствует, что прекрасно адаптируется в ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила дал понять, что адаптация в армейской команде и России у него проходит хорошо.

«Всё хорошо, чувствую, что вливаюсь в команду. Пока мне не удавалось поговорить с тренером о моём игровом времени, но я принимаю любые решения тренерского штаба», — цитирует Давилу ТАСС.

По словам чилийца, ему очень понравилась Красная площадь.

«К сожалению, пока у меня немного времени на то, чтобы погулять по городу. В Москве я не видел ничего похожего по архитектуре на чилийские здания», — добавил Давила.

ЦСКА победил «Пари НН» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Давила забил победный гол.

Подопечные Владимира Федотова набрали 24 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице. Нижегородцы с 20 баллами располагаются на шестой строчке.

Давила перешёл в ЦСКА летом 2023-го. Чилиец подписал контракт на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Константин Кучаев пропустил игру с «Пари НН» из-за проблем со здоровьем.





