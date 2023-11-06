Бутаев: в США тяжело получить хороший бой из-за российского гражданства
«В США тяжело получить хороший бой из-за того, что я представляю российский флаг. Телеканалы не горят желанием видеть боксёра с российским флагом», — цитирует Бутаева «Матч ТВ».
По словам боксёра, возвращение на Родину у него заняло очень много времени.
«Очень рад, что вернусь на ринг поединком в России, на этот бой придут очень много родственников, поддержат меня», — добавил Бутаев.
Бутаев проведёт бой с Фазлиддином Гаибназаровым из Узбекистана 6 ноября в Сочи. Поединок возглавит турнир «Вечер бокса», организованный при поддержке Федерации бокса России.
Бутаев является бывшим регулярным чемпионом WBA в полусреднем весе. На его счету 14 побед и одно поражение. Гаибназаров — олимпийский чемпион 2016 года (11 побед, одно поражение).
Ранее сообщалось, что Бутаев и Гаибназаров прошли процедуру взвешивания перед боем.