Бутаев: в США тяжело получить хороший бой из-за российского гражданства

Бывший регулярный чемпион Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусредней весовой категории Раджаб Бутаев заявил, что в США предпочитают не организовывать поединки с участием россиян.

«В США тяжело получить хороший бой из-за того, что я представляю российский флаг. Телеканалы не горят желанием видеть боксёра с российским флагом», — цитирует Бутаева «Матч ТВ».

По словам боксёра, возвращение на Родину у него заняло очень много времени.

«Очень рад, что вернусь на ринг поединком в России, на этот бой придут очень много родственников, поддержат меня», — добавил Бутаев.

Бутаев проведёт бой с Фазлиддином Гаибназаровым из Узбекистана 6 ноября в Сочи. Поединок возглавит турнир «Вечер бокса», организованный при поддержке Федерации бокса России.

Бутаев является бывшим регулярным чемпионом WBA в полусреднем весе. На его счету 14 побед и одно поражение. Гаибназаров — олимпийский чемпион 2016 года (11 побед, одно поражение).

Ранее сообщалось, что Бутаев и Гаибназаров прошли процедуру взвешивания перед боем.





