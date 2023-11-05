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Бутаев и Гаибназаров прошли процедуру взвешивания перед боем

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Российский боксёр Раджаб Бутаев и узбекистанец Фазлиддин Гаибназаров прошли процедуру взвешивания перед боем.
Бутаев и Гаибназаров прошли процедуру взвешивания перед боем
  • © Пресс-служба «Бетсити. Вечер бокса»

Вес Бутаева составил 69,7 кг, а Гаибназарова — 69,9 кг.

Поединок в среднем весе возглавит турнир «Вечер бокса», организованный при поддержке Федерации бокса России.

Бутаев является бывшим регулярным чемпионом WBA в полусреднем весе. На его счету 14 побед и одно поражение. Гаибназаров — олимпийский чемпион 2016 года (11 побед, одно поражение).

Также в рамках турнира россиянин Асламбек Идигов (78,8 кг) встретится с соотечественником Вадимом Лубсановым (78,1 кг). Мурад Алиев (60 кг) проведёт бой против Эдиксона Переса (60 кг). Тигран Узлян (61 кг) выйдет на ринг против венесуэльца Хосе Муньоса (60,7 кг).

Бои состоятся 6 ноября.

Ранее Бутаев высказался о своём следующем поединке против Фазлиддина Гаибназарова из Узбекистана.

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