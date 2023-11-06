Тренер «Монако» считает Головина исключительным футболистом

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер выразил надежду, что российский полузащитник Александр Головин продолжит стабильно забивать за французскую команду.

«Головин исключительный футболист. Он находится в отличной физической форме и всегда готов проводить всю игру на высоких скоростях. Он незаменим для команды. Фантастический игрок. Надеюсь, что голы Александра продолжат приносить нам победы», — цитирует Хюттера пресс-служба «Монако».

«Монако» на стадионе «Луи II» в 11-м туре со счётом 2:0 нанёс поражение «Бресту». Головин забил мяч и оформил голевой пас.

У россиянина пять голов и две передачи (семь очков по системе «гол + пас») в Лиге 1 сезона-2023/24. Лучший показатель только у Килиана Мбаппе (десять очков).

«Монако» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Пари Сен-Жермен» (24).

Ранее Головин заявил, что не считает себя однозначным лидером «Монако».





