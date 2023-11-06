Головин заявил, что не считает себя однозначным лидером «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин дал понять, что без помощи одноклубников не смог бы стабильно забивать мячи в чемпионате Франции по футболу сезона-2023/24.

«Можно ли сказать, что в этом сезоне являюсь лидером «Монако»? Не стал бы говорить так однозначно. Понятно, что являюсь одним из тех, кто дольше всех находится в команде, есть определённый опыт», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что в команде с берега Лигурийского моря собрано много футболистов, которые могут проявить лидерские качества и повести за собой одноклубников. По словам экс-хавбека московского ЦСКА, у него присутствовало большое желание реабилитироваться перед болельщиками за поражение в десятом туре от «Лиона» (0:2).

«Не хочется терять очки, поэтому сейчас рад, что сумели одержать победу. Прежде всего доволен тем, что выиграли. Есть взаимопонимание с партнёрами, многое получается из того, что отрабатываем на тренировках», — добавил Головин.

«Монако» на стадионе «Луи II» в 11-м туре со счётом 2:0 нанёс поражение «Бресту». Головин забил мяч и оформил голевой пас.

У россиянина пять голов и две передачи (семь очков по системе «гол + пас») в Лиге 1 сезона-2023/24. Лучший показатель только у Килиана Мбаппе (десять очков).

«Монако» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Пари Сен-Жермен» (24).

Ранее сообщалось, что Головина признали лучшим игроком «Монако» второй месяц подряд.