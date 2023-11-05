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Есипенко проиграл Гири и не смог отобраться на турнир претендентов

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Российский гроссмейстер Андрей Есипенко проиграл Анишу Гири из Индии в заключительном туре турнира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) — Grand Swiss 2023.

21-летний шахматист из России играл чёрными фигурами в матче 11-го тура.

Есипенко набрал 7,5 очка и уже не сможет подняться выше третьего места.

Лидируют в турнире Видит Сантош Гуджрати (8,5 очка) из Индии и американец Хикару Накамура (восемь).

Турнир Международной шахматной федерации проходит на острове Мэн в Ирландском море. Два лучших участника завоюют путёвку на турнир претендентов.

Общий призовой фонд соревнований составляет $600 тыс.

Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что у Есипенко есть неплохие шансы отобраться на турнир претендентов.

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