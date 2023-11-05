Есипенко проиграл Гири и не смог отобраться на турнир претендентов
21-летний шахматист из России играл чёрными фигурами в матче 11-го тура.
Есипенко набрал 7,5 очка и уже не сможет подняться выше третьего места.
Лидируют в турнире Видит Сантош Гуджрати (8,5 очка) из Индии и американец Хикару Накамура (восемь).
Турнир Международной шахматной федерации проходит на острове Мэн в Ирландском море. Два лучших участника завоюют путёвку на турнир претендентов.
Общий призовой фонд соревнований составляет $600 тыс.
Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что у Есипенко есть неплохие шансы отобраться на турнир претендентов.