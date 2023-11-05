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В Федерации футбола Уругвая назвали возможным матч со сборной России по футболу

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Член исполнительного комитета Федерации футбола Уругвая Эдуардо Мосеги высказался о возможности товарищеского матча со сборной России.
В Федерации футбола Уругвая назвали возможным матч со сборной России по футболу
  • AFP

«Контактов с Россией нет, но да, конечно, матч между нашими сборными возможен в будущем. Это всегда возможно», — цитирует Мосеги Sport24.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Во время октябрьского сбора подопечные Валерия Карпина провели матчи с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

3 ноября стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с Кубой. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арена» и начнётся в 19:30 мск.

Ранее Колосков назвал спортивно-политическим событием матч сборных России и Кубы.

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