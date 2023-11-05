Циципас — о том, что у топовых теннисистов русские корни: дисциплина родителей из СССР

Греческий теннисист Стефанос Циципас ответил на вопрос, почему в топе так много игроков с русскими корнями.

«Наверное, дело в дисциплине. Кто я, чтобы знать, что происходило в СССР? Но кое-что скажу: эти люди прошли тяжёлые испытания, и я вижу это по своей маме. Это закаляет характер. Они сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы ради достижения желаний», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Напомним, что мама Циципаса — бывшая советская теннисистка Юлия Сальникова.

Ранее стали известны все участники Итогового турнира АТР.