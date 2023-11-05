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Кучеров — о победе в матче с «Оттавой»: мы можем играть ещё лучше

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о победе над «Оттавой Сенаторз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров — о победе в матче с «Оттавой»: мы можем играть ещё лучше
  • Gettyimages.ru

«Ожидал ли я, что сегодня мы исправимся за поражения в предыдущих двух матчах? Да, конечно. Однако я считаю, что мы можем играть ещё лучше», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.

Встреча проходила на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 6:4.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился забитой шайбой и записал на свой счёт четыре результативные передачи.

Форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями.

Ранее «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус» в матче НХЛ.

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