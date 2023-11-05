Кучеров — о победе в матче с «Оттавой»: мы можем играть ещё лучше

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о победе над «Оттавой Сенаторз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Ожидал ли я, что сегодня мы исправимся за поражения в предыдущих двух матчах? Да, конечно. Однако я считаю, что мы можем играть ещё лучше», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.

Встреча проходила на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 6:4.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился забитой шайбой и записал на свой счёт четыре результативные передачи.

Форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями.

Ранее «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус» в матче НХЛ.