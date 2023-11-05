Оливейра: подраться с Махачевым в январе было бы неплохо

Бразильский боец Чарльз Оливейра высказался о возможном поединке с россиянином Исламом Махачевым в январе 2024 года.

«Да я только сейчас сам об этом услышал! Люди начали писать мне сообщения, много сообщений. А я сам ничего не знаю. Но подраться с Исламом в январе было бы неплохо. Так что — кто знает», — цитирует Оливейру ESPN MMA.

Как сообщает журналист Ариэль Хельвани в социальной сети X, схватка между Махачевым и Волкановски может состояться 20 января в рамках турнира UFC 297, который пройдёт в Торонто.

По информации источника, на данный момент такой вариант не является окончательным, но рассматривается.

Напомним, что Оливейра из-за травмы снялся с титульного боя на турнире UFC 294 с Махачевым.

Ранее менеджер опроверг информацию о реванше Махачева против Оливейры в январе 2024 года.