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Оливейра: подраться с Махачевым в январе было бы неплохо

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Бразильский боец Чарльз Оливейра высказался о возможном поединке с россиянином Исламом Махачевым в январе 2024 года.
Оливейра: подраться с Махачевым в январе было бы неплохо
  • Gettyimages.ru

«Да я только сейчас сам об этом услышал! Люди начали писать мне сообщения, много сообщений. А я сам ничего не знаю. Но подраться с Исламом в январе было бы неплохо. Так что — кто знает», — цитирует Оливейру ESPN MMA.

Как сообщает журналист Ариэль Хельвани в социальной сети X, схватка между Махачевым и Волкановски может состояться 20 января в рамках турнира UFC 297, который пройдёт в Торонто. 

По информации источника, на данный момент такой вариант не является окончательным, но рассматривается.

Напомним, что Оливейра из-за травмы снялся с титульного боя на турнире UFC 294 с Махачевым.

Ранее менеджер опроверг информацию о реванше Махачева против Оливейры в январе 2024 года.

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