Василевский жёстко раскритиковал Исмаилова и Минеева за спор о билетах в Палестину

Российский боец Вячеслав Василевский подверг критике Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева касательно спора о билетах в Палестину.

«К спору Исмаилова и Минеева я отношусь отрицательно. Плохо, что подобное вообще обсуждается. Всё-таки там горе, война и умирают люди. А здесь начался непонятный абсолютно неуместный хайп. Люди выкладывают посты в социальных сетях, отвечают друг другу. Это же не тема для набора лайков. Но выглядит именно так. Ведь их перепалка абсолютно никак не повлияет на происходящее. Если ты не можешь помочь по-настоящему, зачем организовывать такие информационные «всплески»?

А помочь они не в состоянии и знают это, поскольку речь о конфликте государств. На мой взгляд, тут лучше было просто промолчать. Пиариться на таких вещах — глупо. Но я очень хорошо отношусь к Маге. Он отличный человек, искренний. То же могу сказать о Вове. Мне непонятно, зачем они это устроили», — заявил Василевский RT.

Ранее российский боец MMA Андрей Корешков прокомментировал ситуацию между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.