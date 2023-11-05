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Мирзаев: Махачев поднимется выше Нурмагомедова в случае перехода в средний вес

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Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев может добиться больших успехов, чем бывший обладатель титула Хабиб Нурмагомедов.

«У Махачева всё впереди. Он может подняться ещё выше. У него всё для этого есть. Он развивается. У них серьёзная школа. Ему можно перейти даже в средний вес. Потихоньку пробовать себя», — цитирует Мирзаева Metaratings.

По его мнению, Махачев уже вписал имя в историю смешанных единоборств. Мирзаев также признался, что было бы интересно посмотреть на поединки Ислама с Чарльзом Оливейрой, Джастином Гэтжи, Дастином Порье и Майклом Чендлером.

«Будет топчик, если с ними устроить Гран-при. Победа в таком турнире, и всё — он самый легендарный», — заключил Мирзаев.

Ранее сообщалось, что Махачев получил сильный ушиб ноги в поединке с Волкановски.

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