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Футболист «Рубина»: женщины-арбитры могут быть более внимательными на поле

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Защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко считает, что бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной отработала на хорошем уровне матч Кубка России по футболу с московским «Локомотивом».

«Всё отлично, главное, чтобы судейство было приятным, так скажем. Фолы были очевидные, их свистели не в одну сторону, а в две. Ничего плохого не вижу в том, что судит женщина, они более внимательными иногда бывают», — цитирует Грицаенко «Матч ТВ».

Опейкина была назначена на матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Рубином» и «Локомотивом» (0:3). Арбитр из Сочи по ходу встречи показала три жёлтые карточки игрокам столичной команды и одну казанской.

Опейкина отвечала за систему видеопомощи арбитрам (VAR) на матче 14-го тура РПЛ между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом».

Ранее сообщалось, что Опейкина не ожидала стать первой из российских арбитров на международном матче. 

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