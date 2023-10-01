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Опейкина: не ожидала, что первой из российских арбитров на международном матче стану я

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Российский арбитр Вера Опейкина рассказала, как её бригада отработала международный матч женской Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Казахстана.
Опейкина: не ожидала, что первой из российских арбитров на международном матче стану я
  • РИА Новости

«Не ожидала, что первой из российских арбитров, допущенных к проведению международной игры, стану именно я. Мы так долго ждали назначений, что надо было подтверждать уровень. Может, внимание к нам и было повышенным, но самодисциплина преобладала», — приводит слова Опейкиной «Матч ТВ».

Матч между сборными Армении и Казахстана состоялся 26 сентября в Армавире. Это первое за 1,5 года назначение российской бригады арбитров на матч под эгидой УЕФА.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что РФС будет давать возможности женщинам судить матчи мужских команд.

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