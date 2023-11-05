«Реал Сосьедад» без Захаряна проиграл «Барселоне» в Примере

«Реал Сосьедад» на своём поле потерпел поражение от «Барселоны» в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонского клуба. Победный мяч забил Рональд Араухо (90 + 4).

Российский полузащитник команды из Сан-Себастьяна Арсен Захарян наблюдал за игрой со скамейки запасных.

«Реал Сосьедад» (19 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Барселона» (27) — третье. Лидирует в чемпионате «Реал» (31).

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Самедов признался, что был удивлён тем, что Далер Кузяев и Арсен Захарян летом перебрались в европейские клубы.