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Самедов признался, что был удивлён переходам Кузяева и Захаряна в европейские клубы

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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов признался, что был удивлён тому, что Далер Кузяев и Арсен Захарян летом перебрались в европейские клубы.
Самедов признался, что был удивлён переходам Кузяева и Захаряна в европейские клубы
  • РИА Новости

«Есть удивление по этому поводу. Нас, казалось бы, везде банят, никуда не пускают. А ребятам всё равно удалось уехать играть в Испанию и Францию.

Правильно ли сделал Захарян? А если бы он не уехал сейчас, откуда мы знаем, была бы у него ещё раз в жизни такая возможность? В любом случае он рискнул, попробовал. И дай бог, чтобы у него всё получилось», — заявил Самедов в интервью RT.

Ранее Самедов дал оценку последним товарищеским матчам сборной России.

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