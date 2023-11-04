Самедов оценил последние товарищеские матчи сборной России по футболу
Самедов: нужно учитывать, в каких условиях прошли последние матчи сборной России
- РИА Новости
«Нужно учитывать, в каких условиях проходили оба матча. С камерунцами играли на стадионе «Динамо». Собралось 20 тыс. зрителей. У встречи был классный антураж. Ребята от этого, конечно же, тоже напитались энергией, настроились. Получился настоящий праздник и для национальной команды, и для зрителей.
А второй матч состоялся на нейтральном поле в Турции. Причём достался такой соперник, обыграв которого особой похвалы не получишь. А если вдруг случится неудача, то помоев выльется много», — заявил Самедов в интервью RT.
Ранее Самедов поделился впечатлениями от учёбы на тренера.