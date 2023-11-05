Ольховский назвал феноменальным матч между Рублёвым и Джоковичем

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Андрей Рублёв и серб Новак Джокович показали очень зрелищную игру в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Париже.

«Очень хороший матч, украшение турнира. И тот и другой показали феноменальный теннис. Рублёв вылезал из разных ситуаций, хорошо подавал, быстро играл», — цитирует Ольховского ТАСС.

Он подчеркнул, что игра Джоковича тоже вызывала восхищение, он здорово играл на приёме и уверенно держал подачу.

«Игра была равна, Рублёву не хватило нескольких очков», — добавил Ольховский.

26-летний теннисист из России уступил Джоковичу в трёх сетах со счётом 7:5, 6:7 (3:6), 5:7. Игра продолжалась три часа.

В финале 36-летний Джокович встретится с 32-летним болгарином Григором Димитровым.

Призовой фонд турнира составляет €5,7 млн.

Ранее сообщалось, что Рублёв пожаловался на тяжёлый график парижского «Мастерса».