Форвард ХК «Торпедо» Артамонов выбыл на неопределённый срок

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов сообщил, что нападающий Никита Артамонов не сможет помочь своей команде в ближайших матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Артамонов выбыл. На какой срок, не скажу точно. Я сейчас его отпустил домой, на выезде он нам не поможет. Думаю, завтра будет более точный вердикт по его травме», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

«Торпедо» потерпело поражение от московского «Спартака» со счётом 3:4. Артамонов получил травму на пятой минуте. 17-летний форвард в сезоне-2023/24 в 25 матчах забросил четыре шайбы и сделал девять результативных передач.

Ранее Игорь Ларионов заявил, что его подопечные имели неплохие шансы для победы над московским «Спартаком».





