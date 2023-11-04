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Чесноков считает, что Рублёв заставил Джоковича играть на пределе 

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Андрей Рублёв провёл великолепный матч 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Париже с Новаком Джоковичем.

«Очень здорово играет Рублёв, он набрал хорошую форму. Сегодня он вынудил работать Джоковича на сверхпределе, — цитирует Чеснокова ТАСС. — Какой же живучий Джокович, он еле дышал. С самого начала турнира он играл тяжёлые матчи, и сегодня ему тоже было нелегко».

По его словам, у Джоковича было очень много шансов сделать брейк, но в итоге Рублёв подал двойную на матчболе.

«Я немного не ожидал этого, но лучше её сделать сейчас, чем потом на Итоговом турнире ATP», — добавил Чесноков.

26-летний теннисист из России уступил Джоковичу в трёх сетах со счётом 7:5, 6:7 (3:6), 5:7. Игра продолжалась три часа. 

В финале 36-летний Джокович встретится с 32-летним болгарином Григором Димитровым.

Призовой фонд турнира составляет €5,7 млн.

Ранее сообщалось, что Рублёв пожаловался на тяжёлый график парижского «Мастерса».



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