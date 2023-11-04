Ромащенко: прошу прощения у руководства и болельщиков «Ахмата» за поражение «Факелу»
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«Не могу упрекнуть команду в том, что она не хотела. Но что‑то надломлено. Я не знаю что. Сложно найти причины. Прошу прощения у президента клуба, руководства и всех болельщиков», — цитирует тренера «Матч ТВ».
Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Таким образом, «Факел» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Ахмат» — 13-й (12).
Ранее сообщалось, что защитник «Факела» Фёдор Кудряшов попал в больницу с травмой головы.