AS: Мбаппе будет получать в «Реале» втрое больше, чем любой другой игрок клуба
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По информации AS, зарплата игрока в Мадриде составит €35 млн. В настоящий момент самыми высокооплачиваемыми футболистами команды являются Давид Алаба (€10,8 млн) и Тони Кроос (€10,7 млн).
Таким образом, Мбаппе будет получать в «Реале» как минимум втрое больше, чем любой действующий игрок команды.
В нынешнем сезоне француз провёл за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Джамал Мусиала перейдёт в «Реал», если сделка с Мбаппе сорвётся.