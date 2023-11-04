AS: Мбаппе будет получать в «Реале» втрое больше, чем любой другой игрок клуба

Стала известна потенциальная зарплата нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в случае перехода в мадридский «Реал».

По информации AS, зарплата игрока в Мадриде составит €35 млн. В настоящий момент самыми высокооплачиваемыми футболистами команды являются Давид Алаба (€10,8 млн) и Тони Кроос (€10,7 млн).

Таким образом, Мбаппе будет получать в «Реале» как минимум втрое больше, чем любой действующий игрок команды.

В нынешнем сезоне француз провёл за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Джамал Мусиала перейдёт в «Реал», если сделка с Мбаппе сорвётся.