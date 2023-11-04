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Самедов: «Факелу» летом не удавалось приобрести тех футболистов, которых мы хотели

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Бывший полузащитник сборной России и старший селекционер «Факела» Александр Самедов рассказал, доволен ли он летней селекцией клуба.
Самедов: «Факелу» летом не удавалось приобрести тех футболистов, которых мы хотели
  • РИА Новости

«Лето получилось очень тяжёлым, потому что многие переговоры срывались. Из-за логистики, наших где-то ограниченных возможностей, по другим причинам не удавалось приобрести тех футболистов, которых мы хотели. Но работа была проделана. Теперь нам осталось несколько туров до перерыва. Сядем вместе с руководством и тренерским штабом, всё взвесим и решим, как нужно дальше усиливаться команде», — заявил Самедов в интервью RT.

Также он ответил на вопрос, кто из пришедших футболистов лучше всего влился в коллектив.

«Мы взяли хорвата Антонио Яколиша, южноафриканца Табо Селе, молдаванина Никиту Моцпана, а также россиян Фёдора Кудряшова, Александра Долгова и Николая Пояркова в аренду. Все по-разному адаптировались в команде. Кому-то нужно было больше времени, кому-то меньше. В любом случае мы в целом довольны, как они выступают. Понятное дело, что можно стремиться к лучшему и нужно это делать. Но все новички помогают «Факелу» выполнять поставленные цели. Это самое главное», — поделился специалист.

Ранее Самедов назвал российского игрока, который соответствует европейскому уровню.

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