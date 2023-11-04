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Dir.bg: болгарский биатлонист Анев находится в коме после выстрела в живот

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Бывший биатлонист сборной Болгарии Красимир Анев находится в медикаментозной коме.
Dir.bg: болгарский биатлонист Анев находится в коме после выстрела в живот
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Dcnews со ссылкой на Dir.bg, Анев поступил в отделение реанимации после того, как он выстрелил себе в живот из пистолета. Биатлониста нашли в районе плотины недалеко от болгарского города Кюстендил.

Отмечается, что в соцсетях он опубликовал цитату: «Всякое предательство начинается с доверия», прокомментировав её словами: «Абсолютная правда».

Анев является победителем чемпионата Европы 2019 года в индивидуальной гонке, а также многократным призёром первенства континента.

Ранее Анев завершил карьеру из-за разногласий с Федерацией биатлона Болгарии.

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