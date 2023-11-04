Названы подробности смерти двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Протопопова
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Протопопов умер во сне 31 октября
Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) со ссылкой на журналиста и двукратного чемпиона ФРГ в мужском одиночном катании Зеппа Шёнмецлера.
Протопопов скончался на 92-м году жизни.
На его счету также четыре золотые медали чемпионатов мира и Европы, три серебряные и одна бронзовая награда мировых первенств и четыре серебра первенств Европы.
Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) выразил соболезнования родным и близким Протопопова.