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Названы подробности смерти двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Протопопова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Протопопов умер во сне 31 октября

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов, выступавший в паре с Людмилой Белоусовой, умер во сне 31 октября в Интерлакене (Швейцария).

Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) со ссылкой на журналиста и двукратного чемпиона ФРГ в мужском одиночном катании Зеппа Шёнмецлера.

Протопопов скончался на 92-м году жизни.

На его счету также четыре золотые медали чемпионатов мира и Европы, три серебряные и одна бронзовая награда мировых первенств и четыре серебра первенств Европы. 

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) выразил соболезнования родным и близким Протопопова.

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