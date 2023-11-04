Стало известно, сколько очков набрал Месси в голосовании за «Золотой мяч»
Месси набрал 462 балла в голосовании за «Золотой мяч»
- Gettyimages.ru
Ставший обладатель награды нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси набрал 462 очка, опередив ближайшего преследователя, форварда «Манчестер Сити» и национальной команды Норвегии на 105 баллов.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Кильян Мбаппе, занявший третье место в голосовании, набрал 270 очков.
Ранее Месси заявил, что не считает себя лучшим футболистом в истории.