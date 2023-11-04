Стало известно, сколько очков набрал Месси в голосовании за «Золотой мяч»

Французское издание France Football опубликовало результаты голосования за «Золотой мяч» 2023 года.

Ставший обладатель награды нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси набрал 462 очка, опередив ближайшего преследователя, форварда «Манчестер Сити» и национальной команды Норвегии на 105 баллов.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Кильян Мбаппе, занявший третье место в голосовании, набрал 270 очков.

Ранее Месси заявил, что не считает себя лучшим футболистом в истории.