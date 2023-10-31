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Месси заявил, что не считает себя лучшим футболистом в истории

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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о статусе лучшего футболиста в истории.
Месси заявил, что не считает себя лучшим футболистом в истории
  • globallookpress.com
  • © Gao Jing/XinHua

«Я никогда не говорил, что я лучший футболист в истории. Никогда этого не хотел, меня это не интересует», — приводит слова Месси Tyc Sports.

Нападающий рад, что его считают одним из лучших игроков в истории футбола.

«Все играют в футбол. С самого детства каждый хочет стать профессиональным футболистом. Когда мне говорят, что я могу быть среди лучших, я этим очень горжусь», — сказал он.

30 октября 36-летний аргентинец в восьмой раз выиграл «Золотой мяч».

Ранее Месси поделился эмоциями от получения «Золотого мяча».

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