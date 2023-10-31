Месси: победа на чемпионате мира — одно из лучших достижений в моей карьере

Форвард сборной Аргентины по футболу и «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал получение награды лучшему футболисту года.

«Большое спасибо! Хочу разделить этот успех с партнёрами по сборной Аргентины. Хочу отдать дань уважения Килиану Мбаппе и Холанду. Вы так молоды, и уже столько достигли. У вас ещё много времени и многое впереди. Победа на чемпионате мира — одно из лучших достижений в моей карьере», — сказал Месси на церемонии вручения.

Это восьмая награда аргентинского нападающего в карьере. До этого Месси признавался лучшим в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира.

В топ-4 вошли Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

Ранее сообщалось, что Бонмати стала обладательницей женского «Золотого мяча».