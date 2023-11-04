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Украинский футболист Зинченко жалеет, что записал рэп-клип для российского ТВ

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Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко высказался о своём рэп-клипе, записанном для программы «КультТура» на российском телеканале «Матч ТВ».

«Это то, за что мне действительно стыдно. Я совершил ошибку и теперь должен идти с ней, брать за это ответственность и принимать этот вызов. Но, к сожалению, мне стыдно», — приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.

Напомним, что в России 26-летний украинец выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее Зинченко заявил, что не пожмёт руку спортсменам из России.

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