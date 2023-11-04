Украинский футболист Зинченко жалеет, что записал рэп-клип для российского ТВ
«Это то, за что мне действительно стыдно. Я совершил ошибку и теперь должен идти с ней, брать за это ответственность и принимать этот вызов. Но, к сожалению, мне стыдно», — приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.
Напомним, что в России 26-летний украинец выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах и не отметился результативными действиями.
Ранее Зинченко заявил, что не пожмёт руку спортсменам из России.