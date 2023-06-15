Зинченко: я не пожму руку спортсменам из России

Защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко раскритиковал возможный допуск россиян к международным турнирам.

«В России у меня был круг друзей. Теперь этот круг стал нулем. Я не пожму руку спортсменам из России, потому что не принимаю их реакцию. Я один из тех украинцев, которые не хотят видеть их на высшем уровне ни в одном виде спорта», — сказал Зинченко в интервью Пирсу Моргану.

С 2015 по 2016 год украинец выступал в России за «Уфу», откуда перебрался в «Манчестер Сити».

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС рассказали о планах сборной России провести домашний матч с африканской сборной.