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В РФС рассказали о планах сборной России провести домашний матч с африканской сборной

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о планах организации провести товарищеский матч сборной России с командой из Африки.
В РФС рассказали о планах сборной России провести домашний матч с африканской сборной
  • РИА Новости

«Кто должен был быть, если не Камерун? Были два партнёра, но я бы не хотел их озвучивать. С ними ещё возможны матчи в будущем. Игра была бы как раз в России. Откуда соперник? Африка: команда, которая не принимала участия в чемпионате мира», — цитирует Митрофанова «Чемпионат».

Сборная Камеруна отказалась от матча с командой России, который должен был пройти 15 июня. Позже было принято решение перенести сбор национальной команды с лета на осень.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Митрофанов ответил на вопрос, будет ли главный тренер «Ростова» Валерий Карпин совмещать посты после допуска к турнирам.

 

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